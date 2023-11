Disney+ lancia il piano con pubblicità a soli 5,99 € al mese

Gli utenti hanno notato che dal 1 novembre 2023 anche in Italia è arrivato il piano standard con pubblicità per quanto riguarda Disney+.

Esattamente come per Netflix, anche la piattaforma rivale garantirà un prezzo più basso ma con delle pubblicità ad intervallare i contenuti riprodotti. Il prezzo sarà di 5,99 € al mese con le novità che però riguardano anche il 4K. A quanto pare per averlo è necessario sottoscrivere il nuovo abbonamento Premium da 11,99 € al mese.

Disney+ è disponibile con le pubblicità, ora ci sono delle grandi novità e il 4K costa di più

L’abbonamento Standard a 5,99 € al mese offre qualità video fino a 1080p Full HD e permette due riproduzioni simultanee, ma include pubblicità e non supporta il Dolby Atmos. Non è possibile effettuare il download dei contenuti;

L'abbonamento Standard a 8,99 € al mese offre streaming a 1080p Full HD e permette due riproduzioni simultanee. Non include pubblicità e consente il download di contenuti;

L'abbonamento Premium a 11,99 € al mese offre streaming in 4K UHD HDR, consente quattro riproduzioni simultanee, il download di contenuti ed è supportato il Dolby Atmos.

In poche parole quindi la novità più importante riguarda proprio la massima risoluzione, ovvero il 4K. Questo tipo di qualità era prima presente anche nel piano standard che costava 8,99 € al mese, mentre ora è disponibile solo nel piano più sofisticato che costa 11,99 € al mese.

Probabilmente si tratta solo di uno dei primi cambiamenti che interesseranno la piattaforma streaming Disney+. A partire dal 2024 potrebbero esserci grandi novità anche per quanto riguarda il catalogo ed alcune soluzioni.