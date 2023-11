WhatsApp continua a privilegiare gli aggiornamenti legati alla sicurezza di tutti i suoi utenti. Nel corso di questi ultimi anni la piattaforma di messaggistica istantanea ha fatto importanti passi in avanti per assicurare al suo pubblico i migliori standard in termini di protezione dei dati e delle conversazioni. Oltre alla garanzia della crittografia end-to-end, la protezione a due codici rappresenta per gli utenti un ulteriore fattore di sicurezza.

WhatsApp, la password arriva per gli utenti con la versione desktop

Secondo le indiscrezioni riportate dai leaker di WABetaInfo, nelle prossime settimane un’ulteriore novità riguarderà la sicurezza della piattaforma di casa Meta. Dopo aver inserito le password per l’accesso alle conversazioni sui dispositivi per la versione mobile, a breve anche il servizio desktop WhatsApp Web potrà dotarsi di una password aggiuntiva per assicurare agli utenti una protezione extra da occhi indiscreti.

In base a quelle che sono le anticipazioni dei leaker, in primo luogo la piattaforma andrà ad introdurre una funzione di blocco schermo, che si attiverà in automatico ogni qualvolta il dispositivo fisso entrerà in standby o anche in modalità di risparmio energetico. Alla ripresa delle operazioni con il computer da parte dell’utente, su base facoltativa dello stesso utente, WhatsApp potrà chiedere una password di verifica per l’accesso alle chat. Sarà possibile selezionare la password attraverso il menù Impostazioni.

Non ci sono ancora notizie certe relative ai tempi di rilascio per questo upgrade, ma l’attesa – sempre stando a quelle che sono le anticipazioni di WABetaInfo – non dovrebbe essere superiore a poche settimane.