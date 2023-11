Samsung Galaxy Watch5 è a mani basse il miglior smartwatch per coloro che vogliono un dispositivo con WearOS, ovvero il sistema operativo wearable di Google, studiato alla perfezione per gli smartphone con sistema operativo Android. Da sempre in vendita a cifre spesso irraggiungibili per gli utenti, oggi può essere acquistato approfittando di uno sconto non da poco su Amazon.

Il modello in promozione prevede un quadrante da 44 millimetri di diagonale, con cinturino classico in silicone, facilmente intercambiabile, nonché colorazione grafite (in rete si trovano anche altri colori). Il display è un OLED da 1,4 pollici di diagonale, completamente touchscreen ea colori, controllabile anche tramite i due pulsanti fisici posizionati sul lato destro del dispositivo.

Samsung Galaxy Watch5, il suo costo è unico su Amazon

Il prezzo applicato su questo prodotto è davvero ghiottissimo, infatti il suo listino di 329 euro viene fortemente ridotto da una promozione inserita direttamente da Amazon, capace di portarlo a costare solamente 254 euro (con un risparmio del 23%), senza vincoli in merito alla garanzia legale o altro.

Lo smartwatch è compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, ovviamente non solo Samsung, basta che sia con sistema operativo Android 8.0 (o superiore) ed abbia almeno 1,5GB di RAM. Il monitoraggio è completo, si parte dal battito cardiaco e dalla SpO2, per poi passare sui passi, distanze percorse, calorie bruciate, allenamenti di vario genere e similari.

L’autonomia del prodotto è buona, dovrebbe garantire circa due giorni di utilizzo continuativo, nulla vieta comunque di ricaricarlo tutti i giorni approfittando della ricarica rapida che permette di raggiungere il 45% della batteria in soli 30 minuti.