La nuova famiglia di flagship Galaxy S24 sarà caratterizzata dalla presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia, esiste una partnership tecnica tra Samsung e Qualcomm che permetterà ai device di utilizzare une versione personalizzata del System-on-Chip.

Infatti, i Galaxy S24 potranno contare sul chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. La personalizzazione consiste nei core che compongono la CPU con una frequenza di clock maggiorata rispetto alla versione standard. Tuttavia, questa volta, Qualcomm potrebbe aver osato in misura maggiore.

I nuovi report indicano che il chipmaker avrebbe overclockato anche la GPU del chipset per garantire maggiori prestazioni grafiche. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Ice Universe, una fonte sempre molto affidabile sul mondo Samsung e non solo.

Samsung ha scelto di equipaggiare sui Galaxy S24 il SoC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy con CPU e GPU potenziate per prestazioni maggiori

Come condiviso su X (ex Twitter) che lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy potrà contare suna una GPU con una velocità di clock di 1.000 MHz, una valore pari a 1GHz. Si tratterebbe di un incremento del 28% rispetto alla velocità di clock della precedente generazione di SoC.

Questa scelta comporterebbe un netto aumento delle prestazioni che, unite alle voci di una GPU ottimizzata con le tecnologie AMD, potrebbe garantire una qualità mai vista prima. In particolare, i Galaxy S24 potrebbero gestire il gaming avanzato senza problemi, supportando perfino il ray tracing. Anche fronte CPU, la piattaforma Geekbench ha rilevato una velocità massima di 3,4 GHz. Si tratta di un valore maggiore rispetto al normale SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Per scoprire tutti i segreti della famiglia Galaxy S24, non resta che attendere la data di lancio che, secondo gli analisti, potrebbe essere il 17 gennaio 2024.