Siete alla ricerca del set perfetto per riuscire ad iniziare a giocare con il vostro PC? allora dovete collegarvi subito su Amazon dove è possibile trovare l’accoppiata ideale, composta da Monitor Samsung + Mouse Logitech ad un prezzo unico nel suo genere, capace infatti di garantire un risparmio pari al 46% dell’originario valore di listino.

Il display è il fantastico Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (modello S25BG400), un pannello da 25 pollici di diagonale, tecnologia IPS LCD che permette di raggiungere una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel (FullHD). Il refresh rate può raggiungere addirittura i 240Hz, con un response time di 1ms per una maggiore velocità di reazione, ed il pieno supporto a Fresync Premium di AMD.

Monitor Samsung + Mouse Logitech, l’accoppiata vincente

L’accoppiata è assolutamente vincente per svariati motivi, in primis il risparmio che allo stesso tempo gli utenti devono pagare per il loro acquisto, infatti tutto parte da un listino del pacchetto di 367,98 euro, che però è stato scontato nello stesso periodo da Amazon, applicando una riduzione del 45%, per arrivare a spendere alla fine solamente 199 euro.

Sempre all’interno della stessa confezione trova posto il mouse Logitech G502 Hero, un prodotto da gaming con tensionamento meccanico dei pulsanti, la rotella dalla velocità regolabile ed ultra veloce, con possibilità di personalizzare oltre 11 tasti programmabili, oltre ad un design aggressivo impreziosito dalla tecnologia Logitech G Lightsyng con tanti LED RGB su tutta la superficie.

La promozione è valida solamente su amazon per un periodo estremamente breve, per questo motivo dovete assolutamente velocizzare la scelta, così da essere sicuri di ricevere quanto prima la merce direttamente al vostro domicilio.