Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ecco chi le trasmetterà in esclusiva

Dopo la assegnazione dei diritti TV del campionato di calcio, è toccato alle due competizioni minori. Si tratta della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, che dopo un lungo tira e molla sono finite entrambe a Mediaset. Le due competizioni saranno trasmesse dal colosso fino al prossimo 2027, dopo aver battuto la concorrenza della Rai che aveva proposto un’offerta più bassa.

C’era molta attesa per capire chi si sarebbe accaparrato i diritti per il prossimo triennio e a quanto pare ora è tutto chiaro. Mediaset avrà questo onore, esattamente come durante lo scorso triennio.

Secondo quanto è possibile apprendere dai principali organi di informazione, Mediaset avrebbe presentato un’offerta complessiva pari a 56 milioni di euro. Ci sarebbero anche 2 milioni di euro di costi fissi per un totale di 58 milioni per ogni stagione. Si tratta di un aumento di 10 milioni rispetto allo scorso triennio, il tutto a causa del cambio di format della Supercoppa italiana che ora prevede un maggior numero di partite.

La Coppa Italia finisce a Mediaset insieme alla Supercoppa, le parole di Berlusconi

Si tratta di motivo di grande orgoglio per Mediaset, proprio come hanno espresso i vertici durante le scorse ore.

Queste sono le parole del CEO di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi:

“Siamo estremamente contenti per l’assegnazione del prestigioso trofeo calcistico italiano a Mediaset. È un’occasione unica, motivo di orgoglio, che consente a una rete televisiva commerciale di offrire esclusivamente e gratuitamente ai telespettatori un’importante competizione calcistica tra le squadre italiane.”

L’appuntamento quindi sarà sempre sulla stessa rete fino al prossimo 2027 per tutti gli italiani appassionati di calcio.