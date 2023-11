Sony, la multinazionale giapponese dedita alla realizzazione di elettronica di consumo, ha finalmente annunciato i nomi dei giochi gratuiti per la PlayStation Plus, disponibili all’ inizio di questo mese di Novembre 2023.

Una notizia tanto attesa per tutti gli abbonati del livello Essential (ma anche per i livelli superiori Extra e Premium), che potranno accedere gratuitamente ad una piccola lista di giochi per la PlayStation che saranno resi disponibili mensilmente, senza alcun costo aggiuntivo.

Essi infatti, potranno essere associati al vostro account e sarà possibile giocarci per sempre, o almeno fino a quando resterete abbonati al piano PlayStation Plus.

PlayStation: tutti i giochi gratis del mese di Novembre 2023

I giochi per la PlayStation Plus disponibili per questo mese di Novembre sono:

Mafia II: Definitive Edition (PS4), nella sua versione più recente;

(PS4), nella sua versione più recente; Dragon Ball: The Breakers ( PS4);

PS4); Aliens Fireteam Elite (PS4, PS5)

Questi saranno accessibili ufficialmente il 7 Novembre 2023. Dunque, fino al 6 Novembre 2023 avrete ancora la possibilità di riscattare i giochi che sono stati presentati il mese precedente e che sono ancora disponibili, anche questi, in forma gratuita.

Inoltre, per tutti gli abbonati, le buone notizie non finiscono qui. In quanto, da oggi, avrete anche la possibilità di accedere a Sony Pictures Core. Il servizio che vi consentirà di vedere una grande quantità di film classici di produzione Sony Pictures, tra cui la famosa saga horror Silent Hill Ascension. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo !

Tuttavia, per tutti i dettagli e per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale Sony Pictures Core.