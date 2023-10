Fino al prossimo 2029 sarà sempre uguale la situazione che riguarderà la trasmissione delle partite di Serie A in esclusiva. DAZN e Sky avranno ancora le 10 partite, con 7 in esclusiva solo sui canali streaming live di DAZN.

La cifra raggiunta è stata di 900 milioni di euro per ogni anno, per un totale nel quinquennio che equivale a 4,5 miliardi.

DAZN e Sky ancora così fino al prossimo 2029: ecco cosa ne pensano Lega e club

Ad intervenire sono state alcune personalità importanti, proprio a margine dell’accordo raggiunto. In prima persona ha parlato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha espresso la sua soddisfazione dopo un periodo davvero complicato. Le sue dichiarazioni hanno trattato quello che secondo lui è stato il bando più difficile in assoluto da tenere. È stato infatti portato avanti all’interno di un ambiente fortemente compromesso dalla pirateria, anche se ora l’obiettivo è quello di combatterla per recuperare milioni e milioni di euro persi nel tempo. De Siervo ha continuato lasciando intendere che la volontà è quella di vedere la Lega ancora più coinvolta nello sviluppo delle emittenti televisive, così da aumentare la quota dei ricavi attraverso la condivisione di ogni provento.

Al presidente del Napoli, club astenuto durante le votazioni, non è piaciuto assolutamente il bando. Il non raggiungimento della cifra preposta dai club, lascia pensare a De Laurentiis che il calcio non debba essere affidato alle emittenti televisive bensì ai tifosi appassionati.

Totalmente contrario è stato il pensiero di Urbano Cairo, presidente del Torino, che ha espresso la sua fiducia nei colossi televisivi.