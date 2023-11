E’ arrivato il momento di acquistare una aspirapolvere senza fili, sul più famoso sito di e-commerce, quale è Amazon, oggi gli utenti possono davvero pensare di risparmiare il 76%, grazie alla promozione applicata direttamente sul modello prodotto da Yisora, e capace di raggiungere una potenza massima di 33000Pa.

L’idea alla base dell’aspirapolvere in questione riprende ad esempio quanto visto in casa Dyson, quindi un prodotto composto da tante parti ed accessori, facilmente intercambiabili tra loro grazie all’incastro perfetto. Sulla superficie trova posto un display LCD sul quale visualizzare tutte le informazioni di stato, nonché regolare la potenza di aspirazione e similari, sfruttando il controllo touchscreen. L’autonomia è di circa 55 minuti, gli utenti potranno anche acquistare una seconda batteria, così da scambiarla con la principale, per essere sempre pronti ad aspirare e pulire casa.

Aspirapolvere senza fili con sconto del 76%

L’aspirapolvere senza fili è in fortissima promozione su Amazon, infatti gli utenti lo dovrebbero pagare, considerando il prezzo di listino ben 573,76 euro, ma in questi giorni l’azienda ha deciso di ridurre fortemente la spesa da sostenere, arrivando a farlo pagare solamente 139,99 euro (-76% rispetto all’origine).

Una volta avviato è possibile scegliere tra tre modalità di aspirazione, con potenza di 300W del motore brushless digitale, ed una grandissima versatilità. In confezione è possibile trovare un buon numero di accessori che ne ampliano gli utilizzi: pennello per fessure, testina motorizzata con spazzola anti-groviglio e spazzola 2-in-1. Non manca ovviamente il sistema di filtraggio a cinque stadi, che permette quindi di trattenere il 99,9% degli acari e dei batteri aspirati dallo stesso prodotto nella fase di pulizia.