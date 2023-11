iRobot Roomba è un marchio assolutamente iconico per il mercato dei robot aspirapolvere, per questo motivo ci teniamo a raccontarvi dello sconto applicato direttamente su Amazon, che permette a tutti gli effetti di approfittare di una importante riduzione di 104 euro circa sul prezzo originario di listino.

Il prodotto in promozione è la variante I1152, un vero e proprio robot aspirapolvere connesso con due spazzole in gomma adatte per ogni superficie, sia parquet, che marmo o cotto, compatibile con assistente vocale e controllo diretto dall’applicazione mobile disponibile per android e iOS, rappresentante la perfetta soluzione per coloro che vogliono riuscire a controllarlo da remoto.

iRobot Roomba, il prezzo del robot aspirapolvere

L’offerta parte considerando il prezzo di listino dell’iRobot Roobma l1152, infatti di base costerebbe al pubblico 359 euro, ma approfittando della riduzione applicata direttamente da Amazon, la spesa finale viene assottigliata del 22%, riuscendo così a versare un contributo finale di soli 279,90 euro (sempre con garanzia finale di 2 anni).

Dimensionalmente il prodotto non presenta particolari differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti raggiunge 34,2 x 34 x 9,3 centimetri, con sensori ad alta precisione per la navigazione nell’ambiente, ed una potenza di aspirazione di 10 volte superiore rispetto alla serie 600. Innumerevole è la tecnologia integrata al suo interno, spicca ad esempio la Dirt Detect, che permette al dispositivo di rilevare alla perfezione le aree più sporche, per pulirle in maniera più approfondita.

Presente, come al solito del resto, la funzione che permette al robot di tornare alla base nel caso in cui non abbia carica a sufficienza per riuscire a terminare il ciclo di pulizia, così da facilitare di molto la vita dei singoli consumatori che lo utilizzeranno a casa.