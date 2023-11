Ci sono grandi novità in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha introdotto tante novità in quest’ultimo periodo con l’obiettivo di garantire a tutti i suoi utenti i migliori servizi per la messaggistica istantanea. Tra le numerose richieste del pubblico di questi ultimi mesi, una in particolare riguardava la condivisione e l’invio delle foto.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Dopo anni finalmente WhatsApp ha deciso di superare quello che era un suo limite storico, garantendo ora agli utenti la possibilità di inviare foto ed immagini in alta definizione. Grazie agli ultimi upgrade della piattaforma su Android e su iPhone, gli utenti avranno la possibilità di inviare immagini, così come anche video, con la loro qualità originale.

Per inviare le foto o anche i video in HD, gli utenti di WhatsApp non dovranno fare altro che attivare una funzione per la condivisione in qualità organali, attraverso verso il Impostazioni di WhatsApp nella sezione Spazio e dati. Una volta scelta la funzione per l’invio delle immagini in alta definizione, WhatsApp attiverà più in automatico il suo algoritmo che andava a modificare in automatico la qualità di un contenuto multimediale. La compatibilità dei contenuti, contempla anche il possibile invio in 4K dei filmati.

Gli utenti hanno accolto con grande favore questo aggiornamento che d’altronde era atteso da tempo sia su iPhone di ultima generazione che sui dispositivi Android. E’ bene ricordare però che gli utenti che decideranno di inviare file con alte definizione andranno ad occupare molta più memoria di archiviazione per il device.