Continuano ad intensificarsi i rumors e le indiscrezioni riguardanti i prossimi top di gamma del colosso americano Apple. Stiamo parlando dei prossimi iPhone 15 e uno di questi modelli, ovvero il nuovo iPhone 15 Pro, è stato avvistato in rete dal vivo in alcune foto ritraenti un dummy. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone 15 Pro, ecco come sarà secondo le foto di un dummy

Siamo ormai quasi giunti al debutto ufficiale sul mercato dei nuovi iPhone di casa Apple. E proprio per questo continuano ad arrivare nuove indiscrezioni su questi modelli. Come già accennato in apertura, uno di questi, ovvero iPhone 15 Pro, è stato avvistato in rete in alcune foto ritraenti un dummy.

A pubblicare le foto in questione è stato il noto leaker Ice Universe, quindi possiamo presupporre che si tratti di immagini piuttosto veritiere. Osservando il dummy, possiamo dunque avere conferma della presenza di alcune novità di questo device. Tra queste, spiccherà in primis la presenza di un nuovo tasto fisico posto sul frame laterale. Quest’ultimo sarà un tasto azione e sarà personalizzabile, dato che sarà possibile svolgere per l’appunto diverse azioni con esso.

Andrà quindi a sparire, almeno per il momento, l’iconico slider per attivare o disattivare la modalità silenziosa. Dalle immagini in questione, è poi confermata ancora una volta la presenza della porta di ricarica di tipo USB Type C che andrà dunque a prendere il posto della ormai iconica porta lightning. Anche in questo caso, si tratta di una novità di cui si parlava ormai da diverso tempo e che quindi sembra essere ulteriormente confermata. Dalle immagini è poi possibile notare infine uno spessore generale dello smartphone più pronunciato. In questo modo, il modulo fotografico sembra che sporgerà decisamente di meno rispetto alla scocca.