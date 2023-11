Samsung è da sempre una delle migliori aziende nella produzione di televisori di alta qualità, caratterizzati spesso da un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente e favorevole, che amplia al massimo la possibilità di accesso da parte dell’utente meno abbiente, pronto ad investire il proprio denaro sull’acquisto di un terminale di qualità.

In questi giorni è stata attivata una promozione non da poco conto, infatti è possibile pensare di acquistare il modello UE50AU7090UXZT, commercializzato nel corso del 2021, e caratterizzato da una risoluzione in 4K, un pannello da ben 50 pollici e tutte le funzioni di base previste per la smart TV: sistema operativo caratteristico dei prodotti Samsung, con possibilità di installare applicazioni per la gestione degli streaming.

Samsung, la smart TV è stata scontata

La smart TV di Samsung ha un prezzo davvero unico nel suo genere, se considerate infatti che con soli 339 euro la potrete acquistare e portare presso la vostra abitazione, grazie alla promozione che viene applicata su Amazon, capace di ridurne la spesa di circa 130 euro (pari al 28%), con prezzo di partenza di 469,99 euro.

Il prodotto integra tutte le caratteristiche che ci saremmo aspettati di trovare, in particolare ha processore Crystal 4K, con supporto a HDR e Motion Xcelerator, per innalzare l’esperienza di gioco ad un livello nettamente superiore. E’ superfluo sottolineare essere perfettamente compatibile con il digitale terrestre 2.0, senza avere la necessità di acquistare un decoder esterno.

In confezione si trova il comodo telecomando a pile per controllarne il funzionamento, le porte HDMI non sono 2.1, mentre è prevista la garanzia di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica (la certificazione energetica lo descrive come di classe G).