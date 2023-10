Fastweb, l'offerta da 7 EURO al mese con il 5G gratis

Sono diverse le offerte che da parte dei gestori virtuali sono riuscite a fare breccia nel cuore degli utenti. Ci sono anche quelle di Fastweb che oggi vedono una nuova regina in cima al sito ufficiale. Si tratta della Mobile.

Fastweb, la nuova offerta costa pochissimo ogni mese

L’offerta include al suo interno tutto quello che serve, ovvero minuti senza limiti verso tutti i gestori, 100 SMS verso tutti e 150 giga in 5G. Il prezzo mensile equivale a 7,95 €.

Oltre a questo bisogna ricordare di usufruire del servizio all’interno delle aree che sono coperte dal 5G. Per quanto riguarda la velocità della rete, non ci sono dubbi: Fastweb è l’operatore più veloce d’Italia. Il tutto è stato affermato dopo un’attenta analisi dei dati Speedtest effettuati da Ookla. Prendendo in esame i dati del 2022 e dei primi sei mesi del 2023 infatti non ci sono dubbi.

In conclusione, si tratta di un’offerta vantaggiosa dal punto di vista dei contenuti ma soprattutto del prezzo mensile. Ovviamente è dedicata a tutti quegli utenti che decidono di lasciare il proprio gestore in ogni momento, per cui non ci sarà alcuna distinzione.

La spedizione della scheda Sim sarà totalmente gratuita mentre il costo di attivazione sarà di 10 € solo per la prima volta. Attivare l’offerta sarà davvero semplice: dopo aver concluso la sottoscrizione della promo e dopo aver ricevuto a casa la scheda, potrete effettuare tutto con la massima sicurezza utilizzando la vostra carta d’identità elettronica o la vostra identità digitale SPID. Nel caso in cui voleste poi procedere secondo i piani di sempre, c’è anche l’attivazione con il video di riconoscimento.