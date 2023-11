Sapevate che le monete di 2 euro sono in assoluto quelle più ricercate e amate dai collezionisti. Ovviamente non parliamo di tutte le monete di €2, ma di quelle che presentano delle caratteristiche particolari o che sono state coniate per scopi commemorativi.

Il settore del collezionismo che si concentra sulle monete rare ed antiche viene definito numismatica e si tratta di un’attività molto remunerativa. In quanto, alcuni esemplari possono davvero fruttare una vera e propria fortuna. Tra di questi vi sono appunto moltissime monete di €2.

Le monete di 2 euro più preziose e ricercate

A tal proposito, di seguito vi mostriamo la lista delle monete di 2 euro celebrative più rare e ricercate del momento, tra le quali: