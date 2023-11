Coppa Italia a MEDIASET, i diritti TV sono suoi fino al 2027

Il calcio italiano sta attraversando un periodo non proprio florido a causa della grande ondata di pirateria che sta coinvolgendo il mondo intero. Da ormai diversi anni sono infatti tantissimi i vertici che lamentano problematiche di vario genere, soprattutto riguardanti gli introiti per i club. Esattamente la scorsa settimana sono stati assegnati i diritti per il campionato di Serie A, il quale è finito ancora una volta a DAZN e Sky.

Per il prossimo quinquennio dunque si andrà avanti con la solita formula a cui tutti sono abituati. Durante gli scorsi giorni però è stata la volta di altri due competizioni molto famose in Italia per quanto riguarda il calcio, ovvero la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. C’era molta attesa per l’assegnazione dei diritti televisivi, con la Lega Calcio che ha accettato definitivamente l’offerta presentata da Mediaset.

I costi sarebbero aumentati. Mediaset ha infatti dovuto offrire 58 milioni in totale a stagione, ben 10 in più rispetto rispetto al triennio scorso a causa della Supercoppa italiana che questa volta prevede più partite per via del cambio a format imposto.

Mediaset batte la RAI e si prende la Coppa Italia e la Supercoppa fino al 2027

Questo è quanto ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, CEO di Mediaset:

“La nostra gioia è palpabile per il conferimento a Mediaset di questo prestigioso trofeo calcistico italiano. Si tratta di un evento straordinario, un motivo di vanto per un network commerciale che può presentare in esclusiva e gratuitamente ai telespettatori una competizione calcistica di tale rilevanza, interamente dedicata alle squadre italiane.“