Virgin Fibra è l’operatore telefonico italiano nato in collaborazione con Open Fiber, che garantisce ai suoi clienti una connessione in fibra ottica pura. Stiamo parlando dunque di una connessione stabile e super efficiente, dalla centralina, completamente priva di rame, fin dentro casa.

L’operatore, in occasione del mese di Luglio 2023, aveva lanciato una promozione per la rete fissa super vantaggiosa, promozione che, a grande richiesta, è ritornata ed è attivabile fino al 9 Dicembre 2023.

Prima di entrare nei particolari dell’ offerta in questione, per attivarla è necessario collegarsi al sito ufficiale dell’operatore e procedere con l’apertura di una nuova linea o con la migrazione da altro gestore.

La suddetta promo, consente di ottenere internet in fibra ottica illimitato e di avere in comodato d’uso gratuito il modem con tecnologia WiFi 6.

Virgin Fibra Pura e Virgin Fibra & Fitness: Tutti i dettagli

L’offerta in questione è valida per le promo Virgin Fibra Pura e Virgin Fibra & Fitness, entrambe, a loro volta, divise in due opzioni che l’utente può selezionare in base alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda Virgin Fibra Pura, abbiamo:

Fibra Pura 1 Giga.

Disponibile al prezzo di 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi , dopodiché 29,49 euro al mese per sempre. Esso prevede internet illimitato in grado di raggiungere fino a 1 gbps in download e 300 Mbps in upload . Il costo di attivazione è in promo a 19.99 euro, da pagare esclusivamente una volta, anziché 29.99 euro prezzo precedente.

Internet illimitato con velocità fino a 2.5 GB in download e 500 Mbps in upload. Il tutto al prezzo di 29.49 euro bloccato per sempre. Il costo di attivazione, da pagare esclusivamente una volta, corrisponde a quello standard, ovvero a 30.99 euro.

Per quanto riguarda invece, Virgin Fibra & Fitness, abbiamo: