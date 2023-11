Gli sviluppatori di WhatsApp hanno lavorato con grande impegno in questo recente passato per assicurare a tutti gli utenti una serie di novità molto interessanti, utili per rendere sempre più dinamica ed interattiva la comunicazione via chat. Dopo il tool per la modifica dei messaggi, c’è un’ulteriore novità destinata a far breccia tra il pubblico di WhatsApp.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

In quella che è stata una vera e propria mossa a sorpresa, WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione che può essere definita come alternativa rispetto alle già presenti note audio. Sia gli smartphone Android di ultima generazione che gli iPhone si preparano ora ad accogliere le innovative note video.

Le note video sono dei brevi filmati che gli utenti potranno registrare in alternativa alle note audio, ogni qualvolta ci sarà da inviare un messaggio particolarmente lungo in una conversazione singola o in un gruppo. Come prevedibile, oltre alla componente voce, le note video andranno ad inserire anche la componente immagine in fase di registrazione.

Gli utenti possono registrare una nota video, attraverso un meccanismo simile e speculare alle note audio. In primo luogo, sarà necessario aprire la conversazione desiderata di WhatsApp ed effettuare il classico tap prolungato sull’icona del microfono. A questo punto sarò possibile effettuare un rapido switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. Una volta effettuato lo switch, si attiverà di default la videocamera per la registrazione. A registrazione ultimata avverrà l’invio.