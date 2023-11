Fra non molto tempo, il colosso americano Microsoft svelerà il nome dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per il mese di novembre 2023. Tuttavia, come è ormai di consueto, in queste ore sono emersi in rete alcuni rumors e leaks che ci hanno rivelato in anticipo i nomi di questi videogiochi.

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi leaks che ci hanno rivelato i videogiochi che saranno inclusi a novembre 2023 per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Tutto questo, poi, a ormai poco tempo dall’annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

EXCLUSIVE

🚨 XBOX GAME PASS ADDITIONS 🚨

Here is the next batch of titles available soon on #Xbox Game Pass

⌛️November 1st – 15th

2 surprises are there, including 1 unannounced Day One title

Check it out herehttps://t.co/MA9dqDAunQ

— billbil-kun (@billbil_kun) October 31, 2023