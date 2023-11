Mediaset, la principale azienda italiana specializzata nella comunicazione televisiva, è stata selezionata per trasmettere, in diretta esclusiva, i tre match della Coppa Italia.

La notizia risale proprio al 30 Ottobre 2023, giorno in cui a Mediaset è stato assegnato ufficialmente la trasmissione del nuovo triennio che durerà fino al 2027. Si tratta di un evento molto importante.

In particolare, i diritti televisivi sono stati rilasciati alla suddetta rete televisiva per le stagioni 2024 / 2025, 2025/2026 e 2026 / 2027.

Mediaset: Pier Silvio Berlusconi dichiara la sua gratitudine

A tal proposito, sulla notizia in questione si è espresso Piersilvio Berlusconi, figlio dell’ex direttore Mediaset ed ex primo Ministro, Silvio Berlusconi. Egli infatti, ha manifestato una grossa soddisfazione ed una grande gratitudine per l’offerta ricevuta. Berlusconi ha dichiarato di considerare un vero e proprio onore il fatto che la sua rete televisiva sia stata scelta come piattaforma destinata a trasmettere eventi di tale importanza, eventi che saranno poi fruibili per tutti i telespettatori in forma completamente gratuita.

Tuttavia, in attesa dei giorni fatidici, sempre su Mediaset è possibile assistere ai match della competizione nazionale con i sedicesimi di finale di Coppa Italia della stagione 2023/2024. Ciò da Martedì 31 Ottobre a Giovedì 2 Novembre 2023.

Essa prevede la visione di 8 partite trasmesse direttamente su Italia1 e sul canale 20. Oltre ad essere disponibili per lo streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity o sul sito di Sport Mediaset.

Per tutti i colori che desiderano avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale. Selezionate le voci più attinenti alle proprie esigenze e alle domande da somministrare.