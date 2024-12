Mercedes-AMG PureSpeed limited edition: l’auto omaggio al motorsport

La Mercedes-AMG PureSpeed, svelata ad Abu Dhabi, incarna l’essenza del motorsport in una serie limitata a 250 esemplari. Basata sulla Mercedes-AMG SL, questa vettura sfoggia un look radicale: senza tetto né parabrezza, il cofano lungo e il frontale basso con “shark nose” le conferiscono un carattere inconfondibile. La firma estetica, ispirata alla AMG One, si completa con un diffusore posteriore rivisto e cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici con dettagli in fibra di carbonio.

L’aerodinamica della Mercedes non tocca solo l’estetica. Deflettori trasparenti minimizzano le turbolenze, garantendo un’esperienza di guida più fluida. Il vero cuore tecnologico è lo spoiler attivo posteriore, regolato da un software intelligente, e un elemento nascosto in fibra di carbonio sotto il motore che si abbassa a velocità superiori a 80 km/h. Questo approccio innovativo alla deportanza compensa l’assenza del tetto, migliorando stabilità e performance. Ma può una roadster così estrema sacrificare la sicurezza? La risposta è un deciso no. Il sistema HALO derivato dalla Formula 1 protegge i passeggeri in caso di ribaltamento, dimostrando che, almeno in questa Mercedes, adrenalina e sicurezza possono convivere.

Prestazioni straordinarie per una Mercedes che tutti desiderano

Al centro della Mercedes PureSpeed pulsa ruggente un motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri. Con ben 585 CV e 800 Nm di coppia, permette uno scatto fulmineo che va da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La velocità massima? Un impressionante 315 km/h. La trazione integrale variabile AMG 4MATIC+ e il cambio SPEEDSHIFT MCT 9G assicurano poi una risposta dinamica e impeccabile su ogni terreno. E come si controlla tanta potenza? Un impianto frenante carboceramico, installato in questa unica Mercedes, garantisce decelerazioni sicure anche nelle condizioni più impegnative. L’abitacolo, rifinito in bianco e nero con dettagli in fibra di carbonio, accoglie i passeggeri in un’atmosfera esclusiva, per il brivido anche se non la si guida direttamente. Questa roadster celebra l’eredità AMG e il futuro del motorsport. Ma chi potrà resistere al suo fascino? Forse solo pochi eletti, pronti a un’esperienza senza precedenti.