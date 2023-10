La data di debutto di GTA 6 è una delle informazioni che gli utenti stanno aspettando con ansia. Rockstar Games sta lavorando al titolo da anni ma, al momento, non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Tutto quello che conosciamo sul prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto proviene dai leak che settimanalmente emergono, svelando piccoli dettagli sul gioco. Purtroppo, non tutte queste informazioni possono essere considerate attendibili, quindi i dubbi si moltiplicano.

In queste ore però è arrivato online un video molto interessante. L’account Rockstar Türkiye ha pubblicato un filmato che mostra una vista aerea di quella che sembra a tutti gli effetti una versione digitale di Miami.

GTA 6 si mostra per la prima volta in video? La grafica sviluppata da Rockstar Games sembra ultra-realistica e vi lascerà di stucco

Ricordiamo che Miami è la città a cui il team di Rockstar Games si è ispirato per la creazione di Vice City. Ecco, quindi, che quella che vediamo nel filmato potrebbe essere proprio una ripresa effettuata con il motore grafico di GTA 6.

Sappiamo che Rockstar Games ha sviluppato una nuova versione del RAGE Engine proprio per GTA 6 che fornirà un importamente passo in avanti in termini di grafica. Infatti, la qualità grafica del filmato è eccezionale, molto vicina al fotorealismo. Questa situazione però solleva alcune perplessità, tanto da far dubitare che si tratti di una scena in-game. Sarebbe più facile pensare ad una ripresa reale fatta con un drone sulla vera Miami.

Tuttavia, la particolarità del Tweet pubblicato su X (ex Twitter) è che l’account in questione è seguito proprio da Rockstar Games. Questo piccolo particolare fornisce un certo valore e peso all’account, tanto da meritarsi il follow da parte della software house.

Purtroppo, al momento, non si hanno ulteriori dettagli in merito, quindi non resta che attendere nuove informazioni.