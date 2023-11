In occasione dell’arrivo di Halloween, CoopVoce, l’operatore telefonico virtuale di proprietà del mondo Coop, ha lanciato, a partire dal 27 Ottobre 2023, un’offerta super vantaggiosa per tutti i clienti di rete mobile.

La promo in questione è valida per tutti gli utenti che vogliono effettuare una portabilità da altro operatore, anche se desiderano mantenere il loro numero telefonico.

Per attivare l’offerta CoopVoce, bisognerà connettersi al sito ufficiale dell’operatore e scegliere la promozione della gamma Evo che risulta essere più in linea con le vostre esigenze. A questo punto, prima di effettuare il pagamento, basterà inserire nella casella del codice proporzionale la parola “HALLOWEEN23” ed il gioco è fatto.

Una volta inserito il codice e proseguito con l’acquisto, vi sarà mostrato un messaggio in cui verrete informati della riuscita del procedimento. Inoltre vi verrà comunicato che l’attivazione dell’ offerta e del primo mese di fruizione sarà completamente gratuita.

CoopVoce per Halloween: scegli tra le due gamma di offerte Evo

La nuova promozione CoopVoce è compatibile esclusivamente con la gamma di offerte Evo.

È possibile scegliere tra due diversi piani tariffari: