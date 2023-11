Android come tutti i vari OS si aggiorna, ed infatti è finalmente e ufficialmente in fase di rilascio un major update che lo porta così alla versione numero 14, la quale introduce tantissime novità tra cui una sostanziale che ha fatto contenti tutti gli utenti e che garantisce un livello di privacy che prima effettivamente non era possibile.

Il nuovo sistema è già disponibile sui Pixel di Google e presto arriverà anche sugli altri marchi che offriranno la loro versione personalizzata, ma nemmeno il tempo di arrivare che già è in aggiornamento e con una funzionalità davvero ottima, richiesta a gran voce da tutti gli utenti che a quanto pare sono stati ascoltati da una Google molto attenta ai feedback.

Cosa è stato aggiunto

Ebbene dopo tanto tempo Google ha aggiunto una feature che renderà la vita molto più semplice e tutti gli utenti in una situazione precisa, a chi non è mai capitato infatti di dover, a seguito di un guasto, spedire il proprio smartphone in assistenza ? Ovviamente in quel caso è necessario effettuare un backup per evitare che i dati vadano persi durante l’intervento tecnico oppure se desidera formattare il telefono prima di spedirlo per renderlo vuoto di ogni info possibile.

Con il nuovo aggiornamento arriva la “Modalità riparazione“, quest’ultima mostrerà una sorta di immagine di sistema simulata che consentirà di effettuare tutte le diagnostiche senza però rendere visibili i vostri dati in alcun modo, per accedervi sarà infatti necessario effettuare uno switch che richiederà la combinazione di sblocco del vostro device.