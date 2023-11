In occasione dell’evento di Halloween 2023, l’operatore telefonico TIM, al pari di altri gestori, lancia un’offerta valida per tutti i suoi clienti sulla rete mobile.

Quella di cui vi parleremo oggi, non è l’unica novità che l’azienda di telecomunicazione italiana mette a disposizione dei suoi utenti in questo periodo. Infatti, proprio per la fine del mese di Ottobre, è possibile partecipare ad un concorso a premi per la vincita dei biglietti della finale di X Factor o attivare TimVision con DAZN ed Infinity + incluso, ad un prezzo più che vantaggioso.

Ritornando alle novità che Tim ha in serbo per Halloween, si tratta di un’offerta In particolare che avrà validità fino al 5 Novembre 2023.

Tim per Halloween: Ecco tutti i dettagli

L’offerta a tempo limitato che TIM mette a disposizione per i suoi clienti in occasione di Halloween, è nota come Tim 5G silver.

Per accedere alla promo, è importante avere un credito residuo superiore a 0.

Essa con l’aggiunta di soli 2,99 euro al piano tariffario mensile, prevede l’aggiunta di 50 GB di connessione internet alla massima velocità del 5G, ovviamente per tutti i dispositivi compatibili.

La promo permette di raggiungere una velocità di 2 gbps in download e di 150 mbps in upload.

Grazie alla versione Silver inoltre, avrete la possibilità di visualizzare video sul vostro smartphone in qualità HD o ultra HD.

Inoltre, sono inclusi 3 gb di roaming dati fruibili per tutti i paesi dell’Unione Europea.

La promo avrà una validità di solo un mese, in corrispondenza dunque dell’evento di Halloween, e per questa ragione non sarà rinnovata.

Al termine del periodo, passerete automaticamente al vostro precedente piano tariffario selezionato.

Per attivare la suddetta promo basterà accedere all’App ufficiale MyTim, selezionare l’opzione ‘Offerta per te”, dopodiché cliccare sul banner “Festeggia Halloween“, seguite tutti i procedimenti indicati ed il gioco è fatto.