Uno dei temi più caldi della nostra epoca è senza alcun dubbio quello legato all’energia, il mondo sta piano piano prendendo coscienza della necessità nonché del dovere di abbandonare le fonti fossili che bruciando stanno avvelenando il nostro pianeta e stanno portando ad un cambiamento del clima sempre più evidente.

Ovviamente la direzione da prendere è quella delle fonti rinnovabili e sostenibili, dunque energia eolica, idroelettrica, solare e nucleare (fusione in futuro), dunque i vari governi si stanno attivando e anche le varie aziende in camp stanno cercando di creare o evolvere soluzioni al riguardo.

Ecco che una startup australiana ha recentemente presentato la sua, trasparente e sostenibile, ClearVue PV è il nome della startup e il suo prodotto è il vetro solare, vediamo di cosa si tratta.

Tanto trasparente quanto innovativo

Il vetro in questione sfrutta una tecnologia dalla struttura geniale, al suo interno sono presenti delle nanoparticelle che direzionano la luce verso i bordi all’interno dei quali sono inserite delle celle fotovoltaiche convertono quella luce in energia elettrica, consentendo al vetro di restare trasparente senza problemi.

Un test condotto in una serra presso la Murdoch University di Perth, in Australia Occidentale, ha dimostrato che il vetro in questione per metro quadrato produce 30-33 Watt, test che continuando hanno offerto una stima di 19 kWh di elettricità al giorno, i quali nella serra hanno ridotto i costi di circa il 40%.

Ovviamente questa tecnologia non si ferma qui, le possibili applicazioni sono enormi, immaginate di applicare il tutto ad ogni singola finestra dei palazzi che compongono una città, l’abbattimento dei consumi sarebbe impressionante.