Di recente è stato effettuato un altro passo importante verso la transizione ecologica grazie alla creazione di batterie allo stadio solido realizzate da Factorial. Ora arriva la notizia ufficiale che presto verranno aperti degli stabilimenti per implementarne la produzione e per diffonderle in tutto il mondo.

L’azienda ha infatti tagliato il nastro che dà il via al progetto effettivo dell’impianto di produzione posizionato vicino a Boston, precisamente a Methuen. La struttura sarà molto vicina al centro di sviluppo e ricerca in cui il team della società continua a studiare il processo per la realizzazione di queste nuove batterie.

Le batterie Factorial

Factorial ha già consegnato alcune delle sue batterie solide a delle case automobilistiche. Con l’apertura dell’impianto si avrà invece una produzione di massa di questi dispositivi energetici di ultima generazione. Nella struttura si potranno produrre tutte le celle necessarie che andranno a soddisfare le richieste dei partner, automobilistici, portando al contempo avanti il progetto della diffusione sul mercato delle batterie allo stato solido.

L’azienda si è detta anche molto orgogliosa nel suo contributo per la realizzazione di veicoli elettrici aventi performance sempre migliori e nel suo ruolo fondamentale per il progresso è innovativo riguardante le batterie.

A collaborare con la società sarà un nome famoso nel settore della vendita e della costruzione delle auto elettriche: Stellantis. Con questa unione delle forze l’autonomia potrebbe aumentare fino al 50% in più di quella attuale. Le celle saranno quindi allo stato solido non più costruite attraverso gli ioni di litio. Verrà adoperato un elettrolita composto da ossidi, fosfati, poliuretano, poliesteri, polisilossano e solfuri. Tutti questi permetteranno un aumento esponenziale della densità energetica.

Oltre alle prospettive tecnologiche si aprono anche nuove posizioni lavorative con la ricerca di 150 nuovi impiegati.