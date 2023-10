Le chiavi di casa sono l’oggetto più perso in assoluto, si tengono sempre in tasca/borsa e, per abitudine, delle volte ci si dimentica anche di aver chiuso casa.

Fortunatamente l’azienda Ezviz ci viene incontro a queste “difficoltà” con la sua serratura smart, elettronica, che non necessita di chiavi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ezviz propone la serratura smart che non richiede chiavi

Serratura smart supporta la connessione Bluetooth. Può essere sbloccato/bloccato tramite l’applicazione EZVIZ, che può gestire le autorizzazioni degli utenti di blocco intelligente e interrogare le informazioni sullo stato del blocco della porta. Quando non è collegato al gateway domestico EZVIZ, il blocco intelligente DL01S consente solo la gestione degli utenti e il controllo dello stato tramite Bluetooth.

La Serratura smart si blocca se stesso dopo aver chiuso la porta, in modo da non stressare informazioni sull’accesso lasciato aperto. Quando è tardi o ogni volta che hai bisogno di privacy, puoi programmare un periodo di tempo per disattivare lo sblocco mobile. Migliora il tuo catenaccio con questa serratura intelligente in meno di 10 minuti. Basta montarlo sulla porta dall’interno. Non sono richiesti viti, foratura o cambio permanente.

È possibile aprire la porta inserendo un codice o trascinando una mappa. Quando si preme il pulsante centrale, un indicatore LED a quattro colori sulla serratura lampeggia e un tono piacevole suona. Se la tastiera viene rimossa con forza, innescherà immediatamente un allarme penetrante. Collegate la serratura smart e il tastierino a EZVIZ Home Gateway per usufruire di funzioni ancora più utili. Visitate il link per maggiori informazioni o per portarvela a casa per soli 259.99 euro.