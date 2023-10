Iliad Fibra, con questa promo casa hai Internet senza vincoli

La nuova offerta di Iliad sta attirando l’attenzione per la sua trasparenza e convenienza. Con un prezzo mensile di 19,99 euro, riservato ai clienti che già possiedono una SIM mobile Iliad con un’offerta da 9,99 euro al mese, l’operatore promette una connessione internet flat in fibra ottica (FTTH) senza alcun costo nascosto. Per coloro che non sono già clienti mobili di Iliad, l’offerta è disponibile a 24,99 euro al mese.

Iliad: il costo e le caratteristiche

Una delle caratteristiche più notevoli di questa offerta è la velocità di connessione. Iliad promette una velocità massima di 5 Gbit/s in download e 700 Mbps in upload. Questa capacità di banda è distribuita tra le diverse porte Ethernet e la connessione Wi-Fi: 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su altre due porte Ethernet e fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi. Questo rende l’offerta particolarmente adatta per ambienti con molteplici dispositivi connessi, garantendo una navigazione fluida e veloce.

Oltre alla connessione internet, l’offerta include anche chiamate illimitate dal telefono fisso verso numeri fissi in 60 destinazioni internazionali, che vanno da paesi europei come Germania, Francia e Regno Unito, a destinazioni più lontane come Australia, Cina e Nuova Zelanda. Inoltre, sono incluse anche chiamate verso numeri fissi e mobili in Alaska, Canada, Stati Uniti e Hawaii, ampliando ulteriormente la portata del servizio.

Per quanto riguarda l’hardware, il modem è fornito in comodato d’uso gratuito. È importante notare che in caso di recesso o malfunzionamento del modem, il dispositivo dovrà essere restituito, altrimenti verrà applicata una penale pari al valore del modem stesso.

L’attivazione del servizio è progettata per essere rapida e senza problemi, con un contributo iniziale una tantum di 39,99 euro. L’intero processo di attivazione è completamente autonomo e può essere completato in pochi minuti, permettendo agli utenti di iniziare a navigare quasi immediatamente.