Tenere in ordine la casa, insieme al badare ai figli, possono essere tranquillamenti calcolati come altri due lavori a parte.

Delle volte abbiamo bisogno di prodotti che ci garantiscono una pulizia efficiente in poco tempo. Un esempio è sicuramente l’aspirapolvere e lavapavimenti Ezviz RH1, pure in offerta su Amazon!.

Amazon: Ezviz aspirapolvere e lavapavimenti in super offerta

Aspirare e lavare in un solo passaggio: pulire lo sporco secco o umido e rimuovere lo sporco peggiore sui pavimenti duri in tutta facilità. Grazie a un sensore a infrarossi integrato, RH1 rileva i rifiuti per determinare le condizioni del suolo. Regola automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle esigenze specifiche. Si muove pulendo e asciugando contemporaneamente il pavimento, senza lasciare traccia d’acqua.

Tieni d’occhio la durata residua, le attività in corso e gli avvisi di manutenzione grazie al grande schermo LED e alle istruzioni vocali a riproduzione automatica. Peso di 4,7 kg, RH1 è facile da manovrare sui vostri pavimenti. Un motore brushless, un design del canale dell’aria ottimizzato per il rumore, una regolazione intelligente della potenza e una spazzola morbida a rullo creano una nuova esperienza di pulizia a basso rumore.

Niente più mal di schiena e sforzi per pulire il pavimento. La tecnologia del motore centrale dell’aspirapolvere offre un’impressionante potenza di aspirazione in grado di rimuovere residui secchi e rifiuti umidi. Impostare RH1 sul ciclo di autopulizia per rimuovere i capelli, lo sporco e i residui rimanenti. Si asciugherà completamente per evitare l’accumulo di germi. Grazie al design a doppio serbatoio di grande capacità, l’acqua sporca e l’acqua pulita non vanno mai nello stesso posto. Pensate che al momento, a questo link, è proposta a soli 299 euro invece di 499 euro.