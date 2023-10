1Mobile ha fatto molto parlare di sé quest’estate con il lancio di un pacchetto di offerte vantaggiosissime. Alcune di queste offerte sono state rinnovate ancora. Se avete intenzione di cambiare operatore telefonico e siete interessati ad attivare promozioni ricche, ma convenienti, abbiamo un’offerta che potrebbe fare al caso vostro.

Stiamo parlando di Flash 220 di 1Mobile una delle opzioni estive che ha riscontrato più successo tra le grandi novità che hanno contraddistinto la stagione più calda dell’anno. Quest’offerta, rinnovata anche dopo l’estate, è pensata per tutti e fornisce a tutti i suoi utenti un pacchetto davvero carico di dati ad un prezzo estremamente vantaggioso. Proprio da non perdere.

220 Giga con 1Mobile

Questa dell’operatore virtuale mobile è una delle tante offerte proposte in occasione del sedicesimo compleanno di 1Mobile. Infatti, lo scorso 7 giugno, in occasione dei grandi festeggiamenti, l’operatore ha deciso di ringraziare i suoi clienti premiando l’affidabilità e proponendo trasparenza e convenienza, fattori che stanno convincendo molti nuovi utenti a passare a 1Mobile.

La fiducia di 1Mobile si fonda sulle proposte presentate, ma anche sulla funzionalità della rete e sulla politica adottata dall’operatore. Da sempre l’azienda ha proposto per tutti i suoi utenti tariffe pensate appositamente per venire in contro alle necessità degli utenti, permettendo loro di non spendere troppo per ottenere tutto questo.

Sono tante le offerte convenienti che comprendono un costo inferiore ai 10 euro. Oggi, nello specifico, analizziamo insieme, una delle promo estive che è stata rinnovata anche per il portafoglio tariffario autunnale di 1Mobile.

L’offerta Flash 220 offre agli utenti che la sottoscrivono minuti illimitati, 90 SMS verso tutti e ben 220 Giga di traffico internet. Il tutto con un costo minimo di 9,90 euro mensili. Una promozione davvero conveniente che si mostra molto competitiva sul mercato nazionale di telecomunicazione mobile. Per il momento non viene indicata una data di “scadenza” per l’attivazione dell’offerta. Non sappiamo però se l’operatore possa inserire questa clausola prossimamente. Quindi vi invitiamo a procedere se questa promozione ha affascinato anche voi. Come sempre, prima di procedere, vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale di 1Mobile per accertarvi che la vostra zona abbia una buona copertura di rete.

Che ne dite? Flash 220 ha convinto anche voi?