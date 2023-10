Il powerbank Baseus Magsafe da 20.000 mAh senza fili è dotato di un pad magnetico per iPhone 15/14/13/12, è compatibile anche con altri dispositivi grazie al connettore USB-C ed è particolarmente utile per tutti coloro che voglio avere il loro smartphone Apple sempre carico durante il giorno.

Il dispositivo è molto semplice da usare, infatti basta poggiare il proprio smartphone su di esso. In questo modo è possibile utilizzarlo senza la presenza di tanti cavi che penzolano. Per chi invece è legato all’uso del filo è comunque possibile utilizzarlo.

Il prezzo del powerbank è ora ridotto, grazie ad uno sconto del 12%. Inoltre, acquistando il dispositivo adesso è possibile ricevere anche un coupon con il 14% di sconto che è possibile applicare con un semplice click su Amazon. Per avere Powerbank Baseus Magsafe ora bastano solo 47,68 euro!

Il super sconto per Powerbank Baseus Magsafe

Magsafe Powerbank di Baseus con 20.000 mAh può caricare un iPhone 12 fino a 4,3 volte, un iPhone 14 Pro Max fino a 2,6 volte e un AirPods Pro fino a 26 volte, in modo ultraveloce. Infatti, garantisce un’alimentazione ininterrotta per svariati giorni. Inoltre, può caricare in soli 30 minuti un iPhone 13 dallo 0% fino al 58%. Quindi si sta parlando del doppio delle prestazioni rispetto ai vecchi powerbank USB presenti attualmente sul mercato. Infatti, quest’ultimi offrono solo 10W di velocità per le sue ricariche.

Inoltre, Magsafe Powerbank di Baseus si può accendere automaticamente senza dover premere manualmente il relativo pulsante di accensione. Questo dettaglio garantisce una ricarica wireless semplice e senza problemi. Il dispositivo è dotato di un magnete estremamente forte che permette di allineare senza difficoltà tutti gli smartphone che vogliamo caricare. Inoltre, durante il suo utilizzo è comunque possibile scattare foto, effettuare chiamate e inviare SMS senza alcun fastidio.

Il suo connettore Type-C è stato aggiornato così da poter supportare l’ingresso PD 20W, mentre l’uscita 18W supporta la tecnologia pass-through. In questo modo è possibile ricaricare lo stesso dispositivo mentre si carica anche il nostro cellulare. È dotato di una scheda madre PCB e vanta ben 10 protezioni di sicurezza per prevenire il rischio di sovraccarico, sovraccarica, corto circuito e surriscaldamento eccessivo. Inoltre, è dotato di una batteria ai polimeri di litio con una qualità davvero elevata.