La stagione delle grandi rimodulazioni nel campo della telefonia mobile non si interrompe. Anche in queste settimane di autunno, alcuni provider stanno applicando costi extra alle loro ricaricabili. Tra questi provider vi è ora anche Vodafone.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Le rimodulazioni sui costi di ottobre prevedono per Vodafone uno schema pressoché confermato rispetto al recente passato. Ancora una volta, infatti, il provider inglese va ad applicare degli extra mensili per le promozioni low cost legate alla portabilità del numero. Tutti coloro che sono interessati da tali cambi dei costi sono stati raggiunti nelle precedenti settimane da alcuni SMS informativi inviati proprio dallo stesso operatori.

Una differenza tra quest’ondata di rimodulazioni e la precedente, riguarda i costi. In controtendenza con il passato, infatti, gli utenti non avranno un costo extra univoco per le loro ricaricabili, ma bensì importi variabili. Gli aumenti di Vodafone partono da un range di 1,99 euro al mese ed arrivano sino a 2,99 euro.

La novità inoltre per il pubblico è quella relativa alla possibilità di “contrattare” il valore dell’aumento di prezzo. Optando per una volontaria riduzione dei consumi della ricaricabile, sarà possibile ricevere un canone aggiuntivo ribassato. Ad esempio, rinunciando agli SMS infiniti, gli abbonati potrebbero pagare un extra mensile pari a soli 0,99 euro.

I cambi unilaterali sui listini sono entrati in vigore per Vodafone a partire dallo scorso settembre e pertanto sono operativi da ottobre. Per molti utenti, inoltre, non è più possibile disdetta del contratto senza il pagamento di una penale.