Vodafone celebra il giorno di Halloween sempre attraverso le sue oramai famose promozioni low cost. Il provider inglese non vuole essere da meno rispetto alla concorrenza ed assicura a tutti i suoi clienti una serie di vantaggiose iniziative ricche di consumi e con prezzi da vero ribasso.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Nel giorno di Halloween una delle tariffe da non perdere per il provider inglese è certamente la Special 70 Giga. La promozione si conferma tra le migliori sul mercato della telefonia con un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per la connessione internet, da utilizzare anche attraverso il 5G.

Un vantaggio certamente da non da poco per la Special 70 Giga è quello relativo ai costi. Gli utenti che optano per questa ricaricabile, infatti, si troveranno a pagare una quota mensile pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni, con l’aggiunta una tantum dar valore di 10 euro per ricevere la SIM.

Le condizioni legate all’attivazione della Special 70 Giga restano quelle consuete con gli utenti che dovranno effettuare necessariamente la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre.

Per tutti i nuovi abbonati, infine, vi sarà anche una garanzia certamente non secondaria legata al costo bloccato della tariffa durante il primo semestre dall’attivazione della SIM. Nei primi sei mesi, il provider esclude in maniera categorica rimodulazioni su costi e soglie di consumo.