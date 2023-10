Un pericolo costante che ogni giorno cerca di colpire tutti gli utenti connessi nel mondo di internet sono senza alcun dubbio le truffe online, la nuova frontiera della truffa che, ogni giorno cerca di attaccare il maggior numero di utenti possibile con l’obbiettivo di sottrarre ingenti somme di denaro tramite escamotage vari che portano chi ci casca a inviare i propri risparmi in modo diretto, oppure tramite alcune tattiche che portano le vittime a far trapelare tutti i dati necessari per consentire ai truffatori di ottenere ciò che desiderano.

Queste truffe online nella maggioranza dei casi sfruttano come metodologia il phishing, una pratica diffusissima e che costituisce una vera e propria piaga per tutti, si tratta di una strategia molto semplice, mettersi in contatto con la vittima attraverso una comunicazione fasulla dalle fattezze di un avviso da parte di un ente dal nome importante in modo da conquistare la fiducia di chi legge per indurlo a fare ciò che è presente nel corpo testo della comunicazione, nel dettaglio si cerca di invogliare il lettore a compiere azioni come scaricare allegati malevoli nel proprio PC oppure effettuare accessi presso siti compromessi.

Truffa Poste Italiane

L’ultima truffa online entrata in circolazione sfrutta il nome di Poste Italiane e tramite un SMS invita la vittima a controllare un accesso anomalo nel proprio account, il tutto da effettuare su un link riportato alla fine del messaggio.

Ovviamente quel link rimanda ad una pagina che vi chiederà di inserire tutti i dati di accesso o della Postepay o del conto BancoPosta, consentendo al truffatore dall’altra parte di penetrare nel conto e di trafugarne tutto il contenuto al suo interno.