Con questa TRUFFA vi rubano i soldi dal conto

Ancora una volta si tratta di un messaggio indirizzato a tutti gli utenti, con una catena random. Non ci sono in realtà delle persone designate a ricevere il testo in questione, quello che trovate qui in basso, ma solo una totalità di e-mail a cui viene inoltrato il tutto. L’obiettivo è riuscire a cogliere in castagna quanto più persone possibili, che dunque ci possano cascare iscrivendosi a questo fantomatico sito di gioco.

Proprio per questo vi abbiamo incollato qui sotto il testo in questione, per imparare a stare attenti a determinati messaggi messaggi.

Truffa phishing in atto: ecco con quale messaggio vi rubano i soldi dal conto

Cliccando sui link contenuti nei messaggi di questo tipo scatta infatti la truffa, siccome aprendo il finto portale di gioco ci sarà un’iscrizione da fare. L’utente, convinto di poter beneficiare di un bonus, continuerà nel concedere i suoi dati personali e soprattutto quelli della carta di credito. Sarà in questo modo che i malviventi li ruberanno e potranno utilizzarli come meglio credono.

“Caro giocatore,

il team di Unique Casino è orgoglioso di offrirti i giochi più divertenti del web, su un sito di qualità premium.

Desideriamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo:

• Un servizio di assistenza di prima classe

• Generose ricompense per i membri VIP

• Promozioni imperdibili, tra cui la nostra unica “Ruota Bonus”.

Soddisfazione garantita!

Ti invitiamo a provare i nostri giochi per divertirti e puntare alla vittoria!

Fai clic qui

Ti auguriamo buon divertimento e un’esperienza d’uso fantastica nel più emozionante ambiente di gioco sul mercato.”