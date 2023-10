Netflix batte Prime Video, le SEI serie TV più viste in assoluto

Riuscire ad avere un resoconto per quanto riguarda i migliori contenuti disponibili al momento su Netflix è semplicissimo. Una volta aperta la piattaforma, scorrendo verso il basso, si possono incontrare due classifiche ben precise.

La prima è proprio quella dedicata alle serie TV, mentre di seguito c’è quella dedicata ai film. Si tratta di una graduatoria in base alle scelte degli utenti, ovvero in base a quante visualizzazioni quel contenuto riesce a totalizzare. Più persone guarderanno quelle serie TV, più alta sarà la posizione in classifica. Proprio per questo motivo anche oggi è facile capire quali sono le produzioni più amate su Netflix, con alcune sorprese.

Tirando in ballo proprio le serie TV, ce ne sono sei che stanno riuscendo a guadagnarsi un gran seguito. Gli utenti stanno letteralmente incollati agli schermi ormai da settimane soprattutto per le prime tre. Nel prossimo paragrafo potete notare tutti i titoli e parzialmente anche la trama.

Netflix: ecco le sei serie TV da guardare assolutamente, la classifica

Attualmente sono cambiate le graduatorie, con una serie TV che era al primo posto che adesso invece è al terzo. Si tratta di Lupin, il ladro gentiluomo che con il suoi nuovi episodi sta tenendo attaccati tutti a Netflix durante le ultime settimane.

Il primo posto lo prende la nuova stagione di Elite, mentre al secondo posto c’è Bodies. Se il terzo posto appartiene attualmente a Lupin, il quarto è di diritto de La caduta della casa degli Usher. Al quinto e sesto posto ci sono David Beckham e Pacto de Silencio – Oscuri segreti.