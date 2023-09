Vector W8 TwinTurbo, l'auto degli anni '90 prese fuoco per via della velocità

La Vector W8 TwinTurbo è una delle auto più straordinarie mai prodotte, rappresentando la risposta americana alle supercar europee come Ferrari, Lamborghini, Jaguar e McLaren. Realizzata tra il 1989 e il 1993 da Vector Motors, la W8 è stata concepita dalla mente visionaria di Jerry Wiegert. Questa supercar era alimentata da un motore V8 da 5.735 centimetri cubici che ufficialmente erogava 650 cavalli, ma si vociferava che potesse raggiungere una potenza di 1.200 cavalli.

Vector W8 TwinTurbo: le caratteristiche incredibili

In un’epoca in cui le supercar raramente superavano i 500 CV, la W8 era un mostro di potenza. Per mettere le cose in prospettiva, la celebre Ferrari F40 sviluppava “solo” 450 CV. La W8 era progettata per l’aerodinamica, con una forma incredibilmente bassa che le permetteva di raggiungere velocità straordinarie. Anche se la sua velocità massima non è mai stata ufficialmente confermata, Vector ha dichiarato che poteva raggiungere i 350 km/h. Questa cifra avrebbe permesso alla W8 di superare la McLaren F1, considerata l’auto più veloce al mondo in quel periodo.

Tuttavia, nonostante le sue impressionanti specifiche, la W8 aveva dei problemi significativi. La sua meccanica e ingegneria erano lontane dall’essere perfette. Andrè Agassi, la leggenda del tennis, ha condiviso un’esperienza inquietante con la sua W8. Dopo aver percepito un odore di bruciato, ha aperto il bagagliaio per scoprire che la tappezzeria era in fiamme. Questo incidente è stato attribuito ai tubi di scarico che si erano surriscaldati, mettendo a rischio l’intera auto.

Il prezzo della W8 è anche aumentato drasticamente, passando da 250.000 a 450.000 dollari, una cifra considerevole per l’epoca. Inoltre, i tempi di consegna si sono allungati notevolmente, rendendo la W8 un’auto ancora più esclusiva.

Nonostante i suoi problemi, la W8 ha lasciato un segno indelebile nel mondo automobilistico. La rivista Road & Track ha elogiato la determinazione e la visione di Gerald Wiegert e del suo team per aver realizzato un’auto così ambiziosa. Anche se la produzione della W8 si è conclusa nel 1993, la sua leggenda vive ancora oggi, con solo 17 esemplari prodotti, rendendola una delle auto più ricercate dai collezionisti.