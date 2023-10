Non si tratta di una truffa nuova e poco conosciuta, anzi è in circolazione da parecchi anni ciononostante continua a mietere vittime costantemente, si tratta del messaggio fraudolento che circola su WhatsApp è che se fregiato di fiducia porta la persona che ci casca a perdere il proprio account e di conseguenza a consegnare con le proprie mani l’identità digitale nelle mani dei truffatori.

Come funziona

Si tratta di una truffa tanto semplice quanto subdola, i truffatori inviano un messaggio alla vittima con questa dicitura «Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?» magari sfruttando un account connesso con quella della vittima che è già stato violato, nel mentre i truffatori tentano di fare l’accesso all’account della vittima facendole ricevere il suo codice di sicurezza per l’autenticazione, in tal modo la vittima convinta si tratti del fantomatico codice inviato per sbaglio, lo condividerà con i truffatori dandogli di fato le chiavi del portone.

Dopodiché la truffa si estenderà a macchia d’olio, poichè i truffatori avendo in mano l’identità della vittima, ripeteranno l’operazione con tutta la sua lista contatti, utilizzando stavolta un account dotato di maggiore credibilità e riuscendo dunque a truffare un numero di persone molto più alto.

Il consiglio da seguire per non cascare in questo tranello è quello di non inviare mai messaggi con all’interno codici di sicurezza poichè la loro condivisione è sempre sintomo di qualcosa che non torna e che dunque siete con ogni probabilità davanti una truffa bella e buona, abbiate occhio scettico.