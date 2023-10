Nelle ultime settimane PosteMobile sta inviando a tutti i suoi utenti una comunicazione di servizio che li informa delle nuove modulazioni contrattuali che partiranno dal prossimo 2024. Gli aumenti in arrivo sono indirizzati per le offerte di PosteMobile Casa Web il cui canone mensile varierà a partire dal 1 gennaio 2024.

I nuovi prezzi, applicati presto ai già clienti PosteMobile, sono quelli già applicati, a partire dal 23 luglio 2023, a tutti i nuovi clienti per l’attivazione delle promozioni per la rete fissa solo dati con modem 4G.

I cambiamenti in arrivo per PosteMobile

Il canone mensile delle promozioni Casa Web passerà da 19,90 e 20,90 euro mensili a 22,90 euro per entrambe le offerte. Si tratta dunque di un aumento di 2-3 euro al mese per poter continuare ad usufruire della propria utenza telefonica mantenendo la stessa promozione.

PosteMobile, sul suo sito web ufficiale, ha spiegato quali sono le motivazioni che hanno spinto l’azienda ad adoperare questi rincari. Secondo quanto riportato, lo scenario economico nazionale (così come anche quello a livello globale) è condizionato da una serie di trasformazioni profonde. Recentemente, questa serie di cambiamenti è completamente fuori al controllo delle aziende di telefonia. Inoltre, i momenti di crisi continui hanno fatto registrare un aumento generale dei costi riguardanti l’intera filiera dei servizi delle telecomunicazioni. Un simile contesto rende complicato riuscire a mantenere gli stessi standard di qualità ed innovazione allo stesso prezzo di sempre. Per questo, per continuare a fornire ai suoi utenti lo stesso servizio di qualità che contraddistingue la sua offerta PosteMobile ha predisposto un adeguamento del canone mensile e soddisfare così le aspettative dei clienti.

Inoltre, nella comunicazione viene riferito anche che tutti i clienti interessati dagli aumenti possono recidere il contratto in qualsiasi momento. Sarà possibile procedere senza l’obbligo di sostenere penali o costi aggiuntivi per la disattivazione. Per poter procedere con il recesso basterà compilare il modulo di “Richiesta di Cessazione Contratto”. Una volta aver compilato il modulo bisognerà poi inviarlo, insieme ad una copia del documento di riconoscimento dell’intestatario del contratto, via email all’indirizzo postemobilecase@postemobile.it, via fax al numero 800160909 ed infine è possibile inviare tutta la documentazione via lettera presso Casella Postale 3000,37138 Verona.