Qualche giorno fa erano emerse in rete alcune indiscrezioni riguardanti un prossimo smartphone di fascia media di casa Oppo e ora l’azienda lo ha presentato ufficialmente sul mercato. Stiamo parlando in particolare del nuovo Oppo A79 e, tra le sue caratteristiche, troviamo anche un display con refresh rate da 90Hz. Vediamo qui di seguito tutte le caratteristiche.

Oppo annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo medio di gamma Oppo A79

Il produttore cinese Oppo ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo medio di gamma Oppo A79. Si tratta di un dispositivo piuttosto economico, con un prezzo di circa 200 euro al cambio. Nonostante questo, questo smartphone può comunque vantare delle specifiche notevoli.

Come già detto in apertura, infatti, troviamo sul fronte un display con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Si tratta in particolare di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.72 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Il pannello ha inoltre la certificazione Widevine L1 e questo permetterà di visionare contenuti multimediali a 1080p sia su Amazon Prime Video che su Netflix.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo il soc MediaTek Dimensity 6020 con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP Samsung ISOCELL JN1 e un sensore di profondità da 2 MP Omnivision OV02B1B.a fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 33W. All’appello troviamo infine il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, la porta di ricarica USB Type C e la certificazione di impermeabilità IP54.