Iliad RUBA utenti a TIM con la Giga 150 e offre il 5G gratis

Quando si fa il nome di Iliad è davvero difficile non pensare alla grande convenienza che questo gestore concede. Parliamo infatti di una realtà che negli ultimi tempi si è consolidata in maniera ulteriore, proprio come ha fatto durante gli ultimi anni.

Nessuno è riuscito ad eguagliare le sue proposte, soprattutto mostrando una continuità così spiccata la quale è stata il vero e proprio punto di forza di questa azienda. Con un gestore come Iliad è davvero difficile competere e lo hanno dimostrato anche le grandi difficoltà provate da gestori collaudati come TIM e Vodafone. Proprio quest’ultimi due hanno perso tanti utenti in favore del provider proveniente dalla Francia, che si è stabilito in Italia alla grande ormai da più di cinque anni.

Con Iliad si ha tutto ciò che si desidera risparmiando, ecco la Giga 150 in 5G

Il sito ufficiale mostra tutto quello che c’è da sapere in merito alle offerte migliori di cui Iliad dispone.

Attualmente per Iliad si prospetta un periodo di grande prosperità, siccome non c’è nessun altro gestore in grado di offrire queste promo. Direttamente sul sito ufficiale è ancora disponibile quell’offerta che già settimane fa aveva riportato grande entusiasmo.

Si tratta come al solito della Giga 150, promo che ogni mese garantisce tutto per un prezzo di soli 9,99 € mensili per sempre. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti e messaggi illimitati per telefonare chiunque in Italia e in Europa ma non solo. Ci sono infatti anche 150 giga per navigare sul web, il tutto usando il 5G gratis.