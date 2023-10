Nel corso degli anni diverse monete sono divenute obsolete e non sono state più utilizzate per il loro scopo. Anche se per alcuni non sono altro che un ingombro di spazio, alcune di queste nascondono un vero tesoro. Gli esperti di numismatica e i collezionisti ne sono perfettamente consapevoli e conoscono la storia di ogni singola moneta. Ognuna, in base alle caratteristiche e alla rarità, possiede un valore economico differente, che può raggiungere anche vette molto alte.

Grazie al mondo del collezionismo praticamente qualsiasi cosa assumere un significato nuovo. C’è chi colleziona francobolli, chi libri, chi action figure e c’è chi addirittura è entusiasmato dalle vecchie SIM.

Quanto può valere una singola moneta?

Da anni siamo abituati all’Euro, la moneta ideata per rappresentare tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea. Ci sarà però sicuramente qualcuno di voi che ha ancora nella propria casa qualche Lira. Non avranno più il valore indicato su di esse e non possono essere più cambiate, ma al contempo potrebbero valere una fortuna. Ovviamente il discorso non è applicabile a tutte le lire, ma soltanto ad alcune specifiche. Ci sono determinati coni che potrebbero fruttarvi una cifra fino ai 15.000€. Voi tutto dipende dallo stato di conservazione e del metallo.

Quelle più rare sono le monete degli anni ’40 e ’50. La più costosa e preziosa ella 500 lire in argento del 1957 su cui sono raffigurate le tre caravelle e possono appunto avere un valore che arriva fino ai 15.000€. Altra importante è la 50 lire coniata nel 1958 il cui valore si aggira intorno ai 2.000€. Continuiamo con la 5 lire del ’46 avente su una delle facce una fiaccola e sull’altra un grappolo d’uva. In questo caso essa potrebbe essere venduta anche a 1.200 €. Un‘altra 5 lire importante è quella riportante un delfino creata nel 1956 che al giusto compratore può essere venduta a 2.000 euro. C’è poi la 10 lire su cui è disegnato un olivo e la data 1947 che vale anche più di 4.000€. Ovviamente non finisce qui la lista.

Dopo aver scoperto una qualche moneta che potrebbe farvi ottenere un bel gruzzolo vi consigliamo di effettuare una ricerca sui gruppi degli appassionati su Facebook o su uno dei tanti forum presenti online. Qui potrete ottenere non soltanto tutte le informazioni che cercate, ma potete anche trovare un possibile compratore. Sappiate però chi le collezionismo non si limita soltanto a monete in disuso, ci sono tantissime appartenenti agli ultimi vent’anni creata in edizione limitate e perciò estremamente ricercate.