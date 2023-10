L’utilizzo costante del proprio cellulare fa invecchiare ancora più velocemente la sua batteria. Alcune nostre abitudini sbagliate come quella di caricarla tutta la notte lasciandola attaccata alla presa ne compromettono la funzionalità. Se poi invece siamo sempre fuori casa e lo adoperiamo per qualsiasi cosa, avere uno smartphone sempre scarico non è il massimo. Fortunatamente esistono dei trucchi super efficaci che vi permetteranno di prolungarne la durata.

I trucchi per ottimizzare l’uso della batteria

Da quando Internet è entrato a far parte della tecnologia telefonica, il cellulare è divenuto il mezzo primario di comunicazione, oltre che un dispositivo essenziale per il lavoro e per lo studio. Qualsiasi cosa facciamo ci affidiamo ad esso. Leggiamo le recensioni di un ristorante, ordiniamo del cibo, controlliamo il tragitto del nostro viaggio e ovviamente utilizziamo le app di messaggistica. Proprio queste ultime hanno portato una vera e propria rivoluzione nell’utilizzo degli smartphone. Se poi questa si unisce alla dipendenza dai social network, vorrà dire che il tempo passato con il cellulare tra le mani è davvero molto.

Vediamo quindi quali sono i metodi per avere sempre un dispositivo carico e pronto all’utilizzo. Il primo è uno dei più conosciuti, presente tra le impostazioni. Stiamo parlando dell’attivazione del risparmio energetico per ridurre il consumo inutile della batteria. Un altro metodo è quello di, recandosi sempre nelle impostazioni, selezionare lo stato della batteria e impostare il limite all’80%. Perché? Gli esperti consigli di tenere una carica sempre tra il 30 e l’80%, in modo tale da non sovraccaricare lo smartphone.

Il terzo trucco è quello di verificare il tempo di utilizzo del dispositivo, disattivando le applicazioni che consumano carica inutilmente e che non si usano poi tanto. Andando nella sezione Tempo di utilizzo si potrà anche decidere di ricevere una notifica quando si usa il cellulare per troppo tempo. Altro consiglio è quello di diminuire la luminosità dello schermo e disattivare la voce Schermo sempre attivo. Ancora riguardante il display, suggeriamo di evitare sfondi in movimento. Per la ricarica, infine, sarebbe meglio adoperare un caricabatterie originale o almeno di buona qualità. Vi assicuriamo che adoperando questi piccoli trucchi la vostra batteria durerà molto di più. Provare per credere.