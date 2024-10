CoopVoce ha lanciato una nuova offerta chiamata EVO 20, disponibile sul suo sito ufficiale, rivolta ai nuovi clienti che desiderano trasferire il loro numero da un altro operatore. Questa promozione offre, al costo di 4,90 euro al mese, 20 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali. L’offerta può essere attivata esclusivamente online e presenta un vantaggio notevole per chi effettua il passaggio a CoopVoce entro il 20 ottobre: l’attivazione e il primo mese di servizio sono completamente gratuiti.

La nuova offerta CoopVoce EVO 20

La strategia adottata per EVO 20 ricorda l’offerta EVO 50, rilanciata lo scorso settembre. Anche quella era riservata esclusivamente agli utenti che effettuavano l’attivazione online, con l’ulteriore vantaggio dell’attivazione e del primo mese gratuiti. CoopVoce, un operatore virtuale storico che si appoggia alla rete TIM, ha recentemente siglato un accordo con Vodafone, che consentirà di ampliare la copertura e offrire il servizio anche sulla rete mobile di Vodafone a partire dall’autunno di quest’anno. Questo passo rappresenta un’evoluzione importante per CoopVoce, che continua a diversificare la propria offerta e a migliorare l’esperienza dei suoi clienti.

Per quanto riguarda la SIM, CoopVoce permette agli utenti di scegliere tra una SIM fisica o una eSIM. Se si preferisce la SIM fisica, è possibile richiederne la consegna a domicilio o ritirarla presso uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio italiano. Chi sceglie la eSIM, invece, può attivare immediatamente il proprio numero grazie all’utilizzo dello SPID, un sistema che permette di effettuare l’attivazione in modo rapido e sicuro.

Nell’offerta EVO 20 sono inclusi diversi servizi, tra cui il piano tariffario base, le opzioni “Chiama ora” e “LoSai“, l’assistenza clienti disponibile tramite app, chat o in modalità fai da te, oltre alla funzione Hotspot. Non sono previsti costi extra o vincoli contrattuali. CoopVoce ribadisce che EVO 20 è un’offerta “Per Sempre“, confermando il suo impegno nel mantenere invariate le tariffe, una promessa che l’operatore ha sempre mantenuto fin dal suo ingresso sul mercato.