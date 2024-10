NZXT ha presentato da poco le nuovissime schede madri ATX N9 Z890 e N7 Z890 pensate per funzionare con i chipset Intel Core Ultra. Le due componenti hardware sono dedicate agli utenti desktop e ai gamer che vogliono estrarre le massime prestazioni dalla propria build.

Infatti, la scheda madre N9 Z890 è pensata per i gamer appassionati che vogliono realizzare un PC senza compromessi. Le prestazioni possono essere spinte al limite grazie all’ottima dissipazione termica e a tutti gli strumenti necessari per effettuare l’overclock della CPU e delle memorie in maniera semplice.

Per tutti coloro che invece non volessero spingersi così oltre, la scheda madre N7 Z890 si configura come una soluzione ATX ben bilanciata. In grado di supportare qualsiasi processore desktop Intel Core Ultra, rappresenta un’opzione ideale per i gamer che non presentano vogliono strafare ma semplicemente divertirsi.

NZXT ha svelato le nuove schede madri N9 e N7 pensate per i gamer più esigenti che non vogliono rinunciare ad usare i chipset Intel Core Ultra

Entrambe le schede madri i più moderni standard di connessione tra cui PCIe 5.0 e Thunderbolt 4. A bordo della la N9 Z890 troviamo anche i chip per supportare il Bluetooth 5.4 e il Wi-Fi 7, mentre sulla N7 Z890 è supportato il Bluetooth 5.3 e il Wi-Fi 6E.

Non mancano i coperchi in metallo e l’illuminazione RGB integrata nella scheda madre N9 Z890 per garantire la massima personalizzazione. Inoltre, lo stile moderno e minimale si sposa perfettamente con i case NZXT per tutti gli utenti che hanno la propria build a vista.

Come dichiarato da afferma Johnny Hou, fondatore e CEO di NZXT: “Siamo entusiasti dell’impatto che le nostre schede madri hanno avuto all’interno della comunità, il che ci ha ispirato a rinnovare la nostra linea per il più recente chipset Intel, permettendoci di continuare a spingere i confini del design e della funzionalità delle schede madri“.

Entrambe le schede madri saranno disponibili a partire dai primi mesi del 2025 nelle colorazioni bianca e nera con prezzi ancora da definire.