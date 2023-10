Il collezionismo di monete ha origini davvero lontane e ancora oggi è un hobby che appassiona milioni di cittadini.

Tra tutte le monete da collezione, le monete da due euro hanno diversi esemplari con un valore davvero inestimabile.

Due euro non sono poi molte, soprattutto di questi tempi, eppure bisogna fare attenzione prima di liberarci di questi soldini, perché potrebbero nascondere un valore più grande di quello che sembra in apparenza.

I motivi per cui questa valuta può essere più ricercata rispetto ad altri tagli è perché sono quelle più spesso utilizzate dagli Stati Europei per la celebrazione di personaggi o la commemorazione di eventi. Così facendo sono stati creati degli esemplari rari e introvabili che potrebbero valere una fortuna.

La moneta da 2 euro con questo animale vale una fortuna

In quest’articolo analizzeremo una moneta da 2 euro in particolare e alla fine scopriremo il valore che essa può assumere in base alla sua conservazione.

La moneta in questione non è una di quelle coniate per la commemorazione di eventi particolari o di personaggi pubblici ma bensì un normale gettone da due euro.

Si tratta della moneta coniata in Grecia che omaggia il Mito di Europa e quindi rappresenta proprio Europa, una giovane principessa, che cavalca un toro (che in realtà è Zeus).

Ma allora perché questa moneta ha un valore così alto? Le due euro con il Toro non sono tutte ricercate dai collezionisti, ma lo sono solo alcune coniate in annate particolari poiché presenti in pochi esemplari e quindi molto rare.

Le annate di cui parlo sono quelle del 2004 e 2007 che possono fruttare rispettivamente 60 e 120 euro.