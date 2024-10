Negli ultimi tempi, Amazon ha intensificato gli avvertimenti riguardo a truffe sempre più raffinate che stanno colpendo i suoi clienti. In particolare quelli iscritti al programma Prime. Di fronte a questa situazione, l’azienda ha evidenziato un preoccupante aumento dei tentativi di frode e ha emesso un nuovo comunicato ufficiale per allertare i consumatori. Il fenomeno più recente riguarda un’email ingannevole che promette la vincita di un iPhone 16 Pro. Sfruttando come esca la celebrazione di un fantomatico anniversario di Amazon.

Amazon: un click può costare caro, attenzione ai dettagli

Questo tentativo di phishing si presenta come una promozione allettante. In quanto invita le persone a partecipare a un sondaggio per ricevere il premio. La truffa si sviluppa in modo molto simile a un caso del 2020. Quando veniva offerto un iPhone12Pro attraverso SMS, ma con alcune differenze. Oggi, invece, il messaggio arriva direttamente via email, apparentemente innocuo, ma ricco di segnali sospetti che dovrebbero destare attenzione.

Il meccanismo dietro queste truffe è subdolo e pericoloso. L’email esorta a completare un sondaggio entro 24 ore, promettendo in cambio un regalo esclusivo. Ma una volta cliccato sul link si accede a una pagina web che replica perfettamente il sito di Amazon. Qui viene richiesto di inserire dati personali e bancari. Come anche indirizzo e numero della carta di credito. Oltre a un pagamento di 2 euro apparentemente per coprire le spese di spedizione.

Questo tipo di phishing non si limita a svuotare il conto corrente. Poiché può anche attivare abbonamenti indesiderati o addirittura portare al furto d’identità. Gli esperti consigliano di non rispondere mai a email di questo genere e di verificare sempre il mittente. In caso di sospetto, è preferibile cancellare immediatamente il messaggio, evitando ogni interazione con i link contenuti. La prudenza è la miglior difesa contro queste frodi sempre più sofisticate e difficili da riconoscere.