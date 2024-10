Mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale sul mercato mobile del nuovo smartphone di punta del colosso cinese Xiaomi. Ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 15 e, nonostante manchino ormai pochi giorni al suo arrivo, sono arrivati ulteriori dettagli grazie al portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Xiaomi 15, ecco gli ultimi dettagli emersi grazie al portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore sono emersi gli ultimi dettagli riguardanti il prossimo smartphone di punta del colosso cinese Xiaomi. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo top di gamma Xiaomi 15 e ora il sito web Geekbench ci ha rivelato numerosi dettagli. In particolare, secondo i risultati dei benchmark appena pubblicati, il prossimo top di gamma dell’azienda sarà alimentato da un vero soc di fascia alta.

Si tratterà in particolare del potente soc Snapdragon 8 Elite. In accoppiata al modello avvistato su Geekbench ci sono poi almeno 16 GB di memoria RAM. Immaginiamo comunque che per chi voglia ci saranno tagli di memoria anche più piccoli. Dai benchmark è poi emerso che il sistema operativo installato a bordo sarà l’ultimissima release del software di Big G, ovvero Android 15. Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone testato è riuscito a totalizzare 3180 punti in single core e 10058 punti in multi core.

Per il momento questo è quello che ha rivelato in queste ore il portale di benchmark Geekbench. Ricordiamo che il colosso cinese terrà a breve il suo evento durante il quale dovrebbe annunciare sia il nuovo Xiaomi 15 sia il nuovo Xiaomi 15 Pro. A questi due modelli, si dovrebbe aggiungere anche lo Xiaomi 15 Ultra, ma a quanto pare l’azienda lo annuncerà successivamente. Secondo le ultime indiscrezioni, questo modello potrà vantare delle specifiche di rilievo, tra cui un sensore teleobiettivo da ben 200 MP, mentre il processore dovrebbe essere il soc Snapdragon 8 Gen 4.