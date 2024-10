1Mobile ha da poco lanciato la sua promozione “Flash 220 Limited Edition”. Una proposta interessante rivolta ai nuovi clienti che decidono di passare a questo operatore portando il proprio numero da un altro gestore. L’offerta è pensata per coloro che cercano una soluzione conveniente ma completa. Il piano include 220GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri nazionali e 90 SMS al mese. Il costo è estremamente competitivo. Si parla infatti di un prezzo di lancio di soli 4,99€ per il primo mese. A partire dal secondo poi il canone mensile sarà di 9,99€.

1Mobile: dettagli tecnici e vantaggi aggiuntivi, una soluzione completa

Un ulteriore vantaggio riguarda l’attivazione. Per chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore, l’attivazione è completamente gratuita. Invece, chi preferisce acquistare una nuova SIM senza portabilità, dovrà sostenere un costo di 9,99€. La promo è valida fino al 31 ottobre 2024 e vi si può effettuare la registrazione presso i numerosi punti vendita 1Mobile distribuiti su tutto il territorio italiano. Oppure direttamente online, tramite il sito ufficiale del gestore. È importante completare la procedura di portabilità entro il primo rinnovo dell’offerta, ossia entro 30 giorni dall’attivazione della SIM. In modo da evitare di incorrere in addebiti aggiuntivi.

La “Flash 220 Limited Edition” offre una soluzione davvero conveniente non solo per la quantità di dati e minuti, ma anche per le condizioni di utilizzo. Il traffico dati è utilizzabile sia in Italia che nei paesi dell’Unione Europea. Tutto ciò nel rispetto delle normative europee sul roaming. I GB non utilizzati entro la fine del mese però non potranno essere accumulati per quello successivo. In caso di superamento del limite mensile, la navigazione non si blocca. Ma prosegue con un costo aggiuntivo di 0,50€ per ogni 100MB, con scatti anticipati di 100Kb.

La gestione dell’offerta è semplice e intuitiva grazie all’APP ufficiale di 1Mobile e all’Area Personale disponibile sul sito web. Attraverso queste piattaforme, è possibile monitorare i consumi. Ma anche verificare i rinnovi e gestire il proprio credito residuo.